Secondo Sky Sport, nella giornata di oggi è andato in scena a Torino un incontro tra Mino Raiola e la dirigenza della Juventus, su tutti il nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici. Non sarà mancata una chiacchierata sulla situazione di Paul Pogba, sempre più ai margini del Manchester United di Mourinho e, a dispetto di un contratto in scadenza a giugno 2021, nei radar proprio dei bianconeri in caso di addio anticipato.



Ma l'argomento principale del summit è stato il futuro dell'attaccante classe 2000 Moise Kean, il cui contratto scade a giugno 2020 e che a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con continuità. Il Bologna è il club che si è fatto avanti con maggiore insistenza in Italia, mentre dall'estero hanno chiesto informazioni il Monaco, alcune formazioni di Bundesliga ed Eredivisie olandese.