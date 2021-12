Il mercato della Juventus in vista di gennaio entra nel vivo. Tra le situazioni più calde ci sono le uscite dei giocatori non ritenuti più funzionali al progetto e fra questi figura indubbiamente Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è legato al club bianconero fino a giugno 2023 ma i ripetuti problemi fisici e le prestazioni spesso non altezza delle aspettative hanno indotto la Vecchia Signora a trovare una soluzione definitiva al problema.



IL BLITZ - Dopo i tentativi andati a vuoto nelle precedenti sessioni di mercato, novità molto importanti sono attese nei prossimi giorni: si inserisce in tal senso il blitz degli agenti di Ramsey alla Continassa per fare il punto coi dirigenti della Juve. Nelle ultime ore è emerso l'interesse dell'Everton per l'ex giocatore dell'Arsenal, che ha aperto da tempo all'ipotesi di fare ritorno in Premier League. Quello che le parti dovranno definire nel giro delle prossime settimane è se si arriverà ad una cessione del nazionale gallese o ad un accordo per la rescissione anticipata del contratto. Il mercato della Juve entra nel vivo e, attravero le uscite, Allegri può coltivare la speranza di avere qualche rinforzo in più per proseguire la scalata in classifica.