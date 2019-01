Secondo Sportitalia, Romero è il difensore del futuro per la Juventus. "Un’operazione impostata ora per giugno, servirà un altro incontro per chiudere. La valutazione del Genoa è superiore ai 20 milioni, ma i rapporti tra le due società sono talmente solidi che non si prevedono intoppi. C’è un retroscena molto importante: per il difensore argentino classe ’98 c’è stato un incontro a Dubai, nei giorni della consegna dei Globe Soccer Awards, tra Enrico Preziosi e Fabio Paratici".