Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, è in corso a Milano un incontro tra Fali Ramadani e Fabio Paratici. I due stanno discutendo del futuro di Marko Pjaca, deludente in questa prima parte di stagione in viola. Corvino vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione, ma la Juve non è convinta. Dialoghi in corso tra le parti…