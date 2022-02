Oltre al ko di McKennie e all'infortunio muscolare di Alex Sandro arrivano altre brutte notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri che potrebbe non avere a lungo a disposizione anche Kaio Jorge.



Convocato e sceso in campo da titolare nella sfida della Juventus Under 23 in Serie C contro e la Pro Patria, l'attaccante brasiliano si è accasciato al suolo chiamando immediatamente i soccorsi e toccandosi con insistenza il ginocchio destro.



I soccorsi non sono riusciti ad aiutarlo a rimettersi in piedi e la punta classe 2002 è stata costretta ad uscire in barella in lacrime dallo stadio Moccagatta di Alessandria (dove la Juve Under 23 gioca le sue partite casalinghe). Al suo posto è entrato Compagnon.