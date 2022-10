Ancora una volta, il classe 2003 della Juventus Samuel Iling-Junior è entrato subito con il piede giusto. Stavolta ci ha messo meno di un minuto per essere decisivo: assist di Fagioli e primo gol del centrocampista in maglia bianconera; Lecce ko e tre punti in tasca per Allegri. L'esterno inglese però, inserito negli ultimi venti minuti della partita, aveva subito un colpo alla caviglia finendo la partita non al meglio.



Allegri aveva parlato di una semplice botta nel post partita, ma il giocatore stamattina ha svolto esami specifici al J Medical che hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo della caviglia. A confermarlo, è una nota ufficiale del club: "Samuel Iling-Junior, a seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero".