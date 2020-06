Chiesa, Castrovilli, Tonali e non solo. Le sfide tra Inter e Juve continuano ad accendere il mercato italiano. L'ultimo esempio è l'affare Kulusevski, strappato dalla Juve a gennaio con un blitz da 35 milioni più 9 di bonus. All'orizzonte, però, pronto un nuovo duello.



LA SITUAZIONE - Eh sì, perché nelle ultime ore la Juve si è inserita nella trattativa per Marash Kumbulla, giovane difensore centrale del Verona. L'Inter ha progettato il colpo da mesi: ha un accordo con i gialloblù da gennaio e può vantare un ottimo rapporto con gli scaligeri, come testimoniano anche gli affari Salcedo e Dimarco. L'Hellas, però, non scende sotto la richiesta di 25 milioni: la Juve lo sa e ha provato lo sgambetto, pareggiando l'offerta di Marotta. L'Inter, dalla sua, si sente ancora in vantaggio e non ha intenzione di tirarsi indietro. Un duello senza fine: la corsa a Kumbulla è già partita.