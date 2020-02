Inter e Juve sono attese allo scontro scudetto, una sfida che soprattutto per i nerazzurri appare come un dentro o fuori e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia quanto sia importante per Sarri recuperare un calciatore come Ramsey, che contro la Spal ha mandato ottimi segnali.



“Quella contro la Spal è stata una prova in cui si sono intravisti timidi passi avanti. Su tutti, la prestazione di Aaron Ramsey, probabilmente la migliore da quando veste bianconero. Il gallese da trequartista ha quasi sempre deluso e il ritorno nelle zolle che gli competono (da mezzala) possono solo fargli del bene. L’apertura per Cuadrado sul gol di Ronaldo e l’ottimo inserimento con sublime tocco sotto per la sua terza rete stagionale, possono valere come un nuovo inizio per un giocatore arrivato con tante aspettative ma che alla prova dei fatti non ha reso come ci si attendeva”.