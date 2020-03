Dallo scorso gennaio,Il classe 2000 ha sin da subito convinto con la maglia del Brescia, nonostante la difficile situazione di classifica della squadra ora guidata da Diego Lopez e in precedenza da Eugenio Corini e Fabio Grosso. Lo sa bene, che ha vissuto la prima parte della sua stagione proprio al Brescia e a Tuttosport ha così elogiato le qualità del regista: “È un ragazzo per bene, serio. E poi ha un gran talento.. Innanzitutto è un 2000 e non sembra così giovane quando gioca. È un freddo, in campo. Non pensiate sia semplice giocare con gli occhi puntati addosso ogni partita.Per come ho vissuto la Juventus io, posso solo consigliarla come esperienza”.. Da mesi l'ad Beppe Marotta lo ha messo nel mirino: l’obiettivo nerazzurro è di- visto che la Juventus stessa è in prima fila -, col Brescia e con l’entourage del giocatore., che sul giocatore ha ricevuto relazioni positive da Lele Oriali, che insieme a Roberto Mancini ha potuto apprezzare il giocatore in Nazionale. Ha convinto sotto punti di vista, dall’aspetto tecnico-tattico a quello umano e l’allenatore stesso ne ha parlato con Marotta.. L’Inter questa volta non vuole arrivare seconda ed è pronta a sedersi al tavolo per iniziare una trattativa col presidente Cellino.- Ma la Juve c'è, anche questa volta.. Il classe 2000 è considerato uno da Juve, soprattutto in vista del futuro, per questo i radar sono accesi e la sfida all’Inter è aperta. Con i bianconeri che, in base agli sviluppi del mercato che sarà. Senza dimenticare che bisogna fare i conti con un’agguerrita concorrenza europea:, quella che conta. Lo vogliono in Premier le più grandi, così come in Spagna e lo ha messo nel mirino anche il Paris Saint-Germain.Intanto, Paratici stesso ha deciso di non abbandonare l'operazione Sandro Tonali con il Brescia che ha diverse proposte. Lo stesso United è tra i club stranieri che si sono mossi, in Italia preme sempre l'Inter ma la Juventus r