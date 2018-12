E' sempre Ronaldo-Iuliano. Piero Ceccarini, l'arbitro di quell'Juve-Inter del '98 ne parla, ancora, a Radio Crc: "Il fallo di Iuliano? L'ho già detto in diverse occasioni. Forse qualcuno non mi ascolta. Insieme al telecronista dell'epoca, c'erano Collovati e Chiesa (l'ex arbitro, ndr), i quali appena avvenuto l'episodio hanno detto che non c'era rigore. Voglio dire che in campo ero sicuro e anche oggi sono ancora convinto della mia scelta. Se al Var ci fossero stati Collovati e Chiesa, non l'avrebbero giudicato calcio di rigore e non mi avrebbero richiamato. Se avessi visto l'episodio al monitor? Ronaldo va su Iuliano. Se per voi è il contrario me lo dite"