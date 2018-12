Durante tutto il weekend, sui campi di Serie A, B e C verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Gigi Radice, ex allenatore - tra le altre - del Torino scomparso oggi. Anche all'Allianz Stadium, prima di Juventus-Inter, i giocatori hanno ricordato il tecnico, ma il minuto di raccoglimento è stato rovinato da alcuni cori provenienti dal settore ospiti.