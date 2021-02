Domani Juventus e Inter si sfideranno all'Allianz di Torino nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo la vittoria per 2-1 dei bianconeri all'andata in casa dei nerazzurri. Sfida nella sfida, il duello a distanza fra le due frecce della fascia destra, Cuadrado per la Juve e Hakimi per l'Inter.