Se lo scudetto è davvero una corsa a tre chiusa fra Juventus, Inter e Lazio, cerchiamo in questi giorni senza campionato, e quindi a mente fredda, di individuarne pregi e difetti. Il meglio e il peggio delle tre squadre che stanno alimentando la Serie A.



IL MEGLIO DELLA JUVE - La stagione di Dybala. E’ stato formidabile a recuperare posizioni (perse non per colpa sua, ma per le scelte del tecnico) e a confermarsi il bianconero con la tecnica più raffinata. Forse è questione di gusti, ma nel giardino di casa a noi piacerebbe vedere di più le giocate di fantasia che i tiri e i colpi di testa di rara potenza. Una partita senza Dybala è sempre più povera. C’è poi un “meglio” che deve ancora arrivare: Giorgio Chiellini. Quando riprenderà il suo posto, probabilmente Sarri risolverà i problemi in difesa.



IL MEGLIO DELL’INTER - L’intesa Lautaro-Lukaku. Conte è bravissimo a costruire le coppie d’attacco, le mette in verticale e le lega con un sottile ma resistente filo di ferro. Come per la Juve, un altro “meglio” sta per tornare: Sensi, Barella e Sanchez.



IL MEGLIO DELLA LAZIO - Il piacere del gioco. La Lazio va in campo e si diverte, lo capisci dagli sguardi dei giocatori, dal modo in cui si cercano e si trovano. Quando Luis Alberto lega il suo genio al guizzo di Correa, la Lazio diventa travolgente.



IL PEGGIO DELLA JUVE - L’organizzazione difensiva. E’ una squadra che ha perso il calcio di Allegri e non ha ancora trovato quello di Sarri. Prende troppi gol e questo è in controtendenza con la sua storia: la Juve ha vinto i suoi 8 scudetti consecutivi con la miglior difesa del campionato.



IL PEGGIO DELL’INTER - Più che il peggio diciamo il rischio: se non è al top della condizione, va giù di tono, non ha Dybala, non ha Ronaldo, ma nemmeno Luis Alberto né Correa che possono aiutarla. Ha una muscolatura ipertrofica che sostiene la squadra e le sue ambizioni, se si sgonfia può diventare un problema.



IL PEGGIO DELLA LAZIO - La mancanza d'esperienza ai livelli più alti. La Juve sa come si vince uno scudetto, l’Inter di Conte è ripartita per vincerlo e la sua storia la spinge verso il grande obiettivo. La Lazio no. La Lazio ha giocatori straordinari che Inzaghi ha trasformato in squadra, ma chissà se è matura per lo scudetto.