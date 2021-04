Anche del nostro, ovviamente. Domani è in programma un’assemblea di Lega in videoconferenza (per fortuna, dice qualcuno:). Anche seescono da questa vicenda sconfitti, e in malo modo, continuano però a essere convinti che le motivazioni della tentata rivoluzione siano giuste: i costi sono diventati insostenibili. E rivendicano - elemento fondamentale - il loro peso determinante sull’intero movimento:, e se voi piccoli potete andare avanti (alcuni bene) è solo perché noi vi sosteniamo. Anche acquistando i calciatori che mettete in mostra e valorizzate.C’è una frase pronunciata ieri sera dache non va sottovalutata: “Negli ultimi sette anni Juve, Inter e Milan hanno speso”. Investimenti del genere sono stati rivolti in parte consistente al mercato italiano e proprio grazie a questi soldi molti club minori hanno fronteggiato i loro problemi economici oppure si sono arricchiti. E’ qui che può nascere - e anzi sta nascendo - una linea comune fra i tre club golpisti: se voi pensate che le nostre idee siano così sbagliate, al punto che ci avete attaccato con tanta forza, allora. Una reazione, una vendetta: chiamatela come volete, comunque si trasformerebbe in una sorta diMai più 60 milioni per, 35 pero 30 per, dunque. Tenetevi: andremo a cercare giocatori simili all’estero, se ci servono. Certo è difficile immaginare che questa linea possa riguardare tutti i club e tutti i calciatori, perché non tutte le società hanno reagito allo stesso modo e non tutti gli atleti hanno lo stesso peso, ma al momento questa forma di reazione da parte di Juve, Inter e Milan è quanto meno possibile. Chissà se unadel genere servirà a riavvicinare parti adesso lontanissime oppure acuirà ancora di più i contrasti.