Quiz regolamentare.

Perché, con le nuove regole già in vigore dallo scorso 1 luglio, il pareggio della Juventus andava annullato?#JuventusInter pic.twitter.com/QDzRwfwUpQ — Luca Marelli (@LucaMarelli72) July 24, 2019

E' calcio estivo, ma non èse non ci sono polemiche. La partita, terminata 1-1 ai tempi regolamenti, l'ha vinta la squadra di Maurizio Sarri ai calci di rigore, ma la rete di Cristiano Ronaldo, con la quale i bianconeri hanno pareggiato, poteva essere annullata.In base al nuovo regolamento, entrato in vigore dallo scorso 1 luglio, i giocatore della squadra che attacca su calcio di punizione devono posizionarsi al almeno 1 metro di distanza dalla barriera della squadra che difende, non meno. Altrimenti, a norma di regolamento va fischiata una punizione indiretta alla squadra che difende, non considerando quindi l'esito del calcio piazzato.Il pareggio della Juve è arrivato grazie ad una punizione di Ronaldo, in occasione della quale però c'è Manduzkic che, al momento della battuta, è posizionato accento alla barriera formata dai giocatori dell'Inter. La distanza tra il croato e il primo giocatore dell'Inter sembra essere meno di un metro, per questo il gol del pareggio della Juve sarebbe stato da annullare, con punizione indiretta a favore dei nerazzurri. L'arbitro cinese Zhang ha convalidato la rete in una situazione comunque di difficile interpretazione, che da settembre sovrano gestire anche i nostri arbitri.