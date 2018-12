Emre Can dovrebbe rientrare tra i convocati per il match di venerdì prossimo tra Juventus e Inter. Il tedesco è tornato ad allenarsi la scorsa settimana e martedì ha segnato un gol nel match amichevole giocato contro il Chisola. ​Al momento sembrano quindi rispettati i tempi di recupero di 5-6 settimane per l'ex Liverpool che aveva iniziato la stagione giocando con buona regolarità salvo poi fermarsi per un'operazione al nodulo tiroideo. Il classe '94 andrà a rimpolpare un reparto, quello di centrocampo, che nell'ultimo mese e mezzo ha visto Blaise Matuidi, Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur fare gli straordinari.