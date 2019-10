Martina Rosucci, centrocampista della Juventus femminile, parla a Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter di domani: "Diciamo che sarà una battaglia. In campo ovviamente si lotterà perché l'obiettivo per entrambe le squadre è uno solo, ma a fine partita sarà pace perché c'è amicizia. E come succede spesso nel femminile a partita finita ci si abbraccia".



PRIMA VOLTA - "Noi sicuramente siamo una squadra più matura e più esperta e facciamo della compattezza il nostro punto di forza. Ci sono individualità importanti in entrambe le squadre. Quindi potrà essere una partita dove noi cercheremo di fare la partita, ma potrà anche essere una partita dove saranno gli episodi a fare la differenza. Juve-Inter è stata la prima partita che ho visto allo stadio quando ero piccolina con mia mamma. E ci ho pensato l'altro giorno e ho detto: 'Cavoli, ora la gioco io Juve-Inter'. È bello vedere due società così importanti che si affrontano nel femminile. Per me sarà emozionante e stimolante e sarà un altro pezzettino di storia che potrò raccontare. Quanto finì quello Juve-Inter? 0-0 senza emozioni ed è la seconda parte che dico sempre ma in questo caso non l'ho detta perché sono scaramantica"