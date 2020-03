Attraverso un approfondimento sui numeri che hanno caratterizzato la stagione dei portieri, la Juventus ha evidenziata anche un’importante statistica sui clean sheet nei Derby d’Italia, ultima partita giocata e vinta dai bianconeri: “Contro l'Inter, un dato che non è una novità: la Signora infatti ha mantenuto la porta inviolata in cinque Derby d'Italia casalinghi consecutivi, per la seconda volta nella storia della Serie A, la prima nel dicembre 1999 (sette in quel caso). E prima di questa gara, la Juventus aveva tenuto la porta inviolata nel 49% delle partite interne contro l'Inter in Serie A (42/86), percentuale che sale al 63% nell'era dei tre punti a vittoria (15/24)”.