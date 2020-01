Seconda stagione per Centesimo minuto, la sezione speciale di Calciomercato.com a cura di Mario Sconcerti, nella quale le grandi firme del giornalismo sportivo raccontano la Serie A, le coppe europee, la Nazionale e le trattative di mercato.



Oggi Centesimo minuto fa il punto sul turno di campionato che ha visto la Juve staccare l'Inter in testa alla classifica, con la Lazio che si conferma come terza incomoda per la lotta per lo scudetto. Con Ibrahimovic torna a vincere il Milan, mentre il mercato di gennaio entra nel vivo.



