Nicolò Barella si mette in mostra allo Stadium. Questa sera il centrocampista classe 1997 guida il Cagliari contro la Juventus, che lo segue in prospettiva futura. Secondo Tuttosport, il giovane talento sardo diventerà il primo giocatore conteso sul calciomercato da Paratici e Marotta. Quest'ultimo ha lasciato ufficialmente il club bianconero ed è pronto ad accasarsi all'Inter, che a sua volta è interessata allo stesso Barella. Intanto il presidente del Cagliari, Giulini alimenta l'asta per cercare di ricavare più soldi possibili dalla sua cessione: 40 milioni di euro. Alla finestra ci sono pure Napoli e Roma. Inoltre il derby d'Italia sul mercato può allargarsi ad altri giovani talenti come l'attaccante Chiesa (Fiorentina) e il difensore Andersen (Sampdoria).