L'Atalanta che la sogna, Roma e Milan che non la vogliono mollare, l'Inter che deve iniziare a guardarsi alle spalle per non rischiare clamorosamente di perderla: è corsa pazza alla Champions League. Tutti la vogliono, tutti la desiderano: strada dorata per competere coi migliori, tappa obbligata per chi ha l'obiettivo di tenere il passo dei top club. Per il momento è la competizione che tutti desiderano, minimo comun denominatore di chi ha grandi ambizioni. Sì, per il momento.



CAMBIA TUTTO - Già, perché dal 2024 tutto può cambiare, con quella Super Champions da 32 squadre, divise in 4 gironi da 8, con squadre invitate (per l'Italia in lizza Juve, Inter, Milan, Roma) più una quarta decisa dalla classifica del campionato nazionale, con retrocessioni e promozioni. Un vero e proprio campionato europeo, da giocare nei weekend, a discapito dei campionato nazionali, con una competizione che renderebbe i club ricchi ancora più ricchi, aumentando il gap con tutte le altre.



TAPPA FONDAMENTALE - Domani, in questo senso, si terrà una tappa fondamentale del futuro del calcio: a Madrid, infatti, ci sarà la riunione delle Leghe Europee, con il calcio italiano rappresentato dalla quasi totalità delle società di A, più un gruppo di quelle di Serie B. Sì, quasi totalità: diserteranno Juve, Milan, Inter e Roma (anche se Agnelli ci sarà come presidente dell'Eca), e non è un caso, visto il loro interesse alla super competizione europea. Si vuole salvare l'importanza e la competitività dei campionati nazionali, con le medio-piccole che rischiano di venire soffocate da questa rivoluzione che fa gola soprattutto alle big. CALCIO SPACCATO - Il 2024 è più vicino di quanto sembri, le Leghe Europee vogliono muoversi per tempo, cercando di evitare un ridimensionamento di Serie A, Premier League, Liga, Bundes, Ligue 1 e tutte le altre, che rischiano di diventare un piccolo contorno della portata principale, quella SuperChampions che rischia di mangiarsi tutto e tutti. E che sta già spaccando il calcio.



