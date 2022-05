Perché anche senza Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, sono proprio Juventus e Inter a dominare in Italia per quel che riguarda il valore della rosa: 555 milioni a 529 per i bianconeri, nessuno come loro in serie A. E pure nel monte ingaggi restano questi i club dominanti, per quanto in fase di continuo ridimensionamento: 172 milioni per la Juve, 130 circa per l'Inter. Scudetto o no, il duello è questo.