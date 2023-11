Svolte - Momenti che hanno cambiato il nostro calcio” è un podcast di Roberto Marchesi prodotto da Collater.al Podcast con il supporto di Vision&Connection.

Roberto Marchesi, giornalista e commentatore sportivo e tv producer, racconta le sliding doors del calcio italiano. Storie di campo, mercato e politica: ogni episodio racconta un preciso momento della storia del nostro calcio, che probabilmente ne ha cambiato il corso. I destini di calciatori e società nei racconti di "Svolte" vengono racchiusi in una singola decisione, una sliding doors capace di innescare una catena di eventi che ha aperto alcuni dei cicli più vincenti degli ultimi anni o ne ha interrotti altri sul più bello.

Ma non solo calcio, ogni episodio riesce a riportare l’ascoltatore esattamente in quel momento storico, facendo rivivere l’atmosfera che si respirava in quegli anni, dentro e fuori dal campo.



"Svolte" è stato lanciato domenica 19 novembre presso La Fabbrica del Vapore a Milano in occasione di OFF Side Fest Italia, il film festival internazionale dedicato al calcio, con un ospite d’eccezione: Sandro Piccinini.

“Svolte” esordisce con una prima stagione di 6 episodi disponibili su Spotify:

- Ep. 1: Il gol di Muntari - giovedì 16 novembre

- Ep. 2: Se c’era Nedved - giovedì 16 novembre

- Ep. 3: Ronaldo-Iuliano - giovedì 23 novembre

- Ep. 4: Sneijder a Kiev - giovedì 30 novembre

- Ep. 5: Pato x Tevez - giovedì 7 dicembre

- Ep. 6: L’albergo di Firenze - giovedì 14 dicembre.