Anchedel 4 aprile 2023 ha tenuto fede alla tradizione, con un. Dopo una partita tutto sommato tranquilla, succede tutto fra l'83' (gol di), il 94' (rigore diper mani di) e il- vittima anche di insulti razzisti -)., gli arbitri in mezzo: è un refrain che abbiamo già vissuto in, con proteste e decisioni controverse su entrambi i fronti. Due partite di campionato nella stagione 2021-22, tre in questa stagione, con la finale di Supercoppa e quella di Coppa Italia in mezzo. Rigori concessi e contestati, rigori reclamati, falli di mano veri e presunti, cartellini rossi e gialli: gli ingredienti classici delle polemiche ci sono tutti.Il piede destro di Dumfries incoccia la gamba sinistra di Alex Sandro, l'arbitro Mariani lascia correre, ma il Var (Guida) lo richiama: l’ingenuità dell’interista nel colpire l’arto del bianconero avviene dentro l’area e porta all’assegnazione del calcio di rigore.Entrata scomposta di De Sciglio su Dzeko, con penalty assegnato correttamente.Contatto di Chiellini su Barella: Doveri lascia correre e Mazzoleni (Var) non interviene, fra le proteste nerazzurre.Nel recupero: Vlahovic viene trattenuto da D'Ambrosio in area di rigore, si arrabbia il serbo. Subito dopo protesta anche De Ligt: su un lancio dalle retrovie contatto con Darmian. In entrambi i casi Irrati fa proseguire.Fallo di Bastoni su Zakaria che sembra appena fuori area: il Var controlla l'esatto punto del contatto e viene confermata la punizione dal limite, niente rigore. Le immagini però lasciano molti dubbi sul reale punto del contatto.Szczesny para il rigore di Calhanoglu, il turco si avventa sulla respinta e la palla finisce in porta dopo una carambola su De Ligt. Irrati fischia un presunto fallo di Calhanoglu su un difensore, ma interviene il Var, perché De Ligt e forse anche Chiellini entrano prima in area. Irrati fa quindi ripetere e stavolta Calhanoglu segna.Dumfries entra in area sulla destra, lo chiudono Morata e Alex Sandro. Lo spagnolo mette il suo piede destro sul piede destro dell'olandese. Irrati non interviene ma viene richiamato dal Var: rigore assegnato al monitor.Contrasto tra Chiellini e Lautaro, l'argentino sullo slancio colpisce il capitano della Juve: proteste bianconere perché Lautaro è già ammonito, ma niente secondo giallo.Allegri, già nervoso dal momento della mancata espulsione di Brozovic, va ancora verso la panchina dell'Inter e Valeri lo espelle.De Vrij anticipa De Ligt che lo tocca con la coscia sinistra. Il Var richiama Valeri che concede un altro rigore all'Inter.Torre di Perisic, Lautaro entra a contatto con Bonucci e De Ligt in area: Valeri assegna il rigore e il Var conferma. Gli juventini gridano alla simulazione dell'argentino-Trattenuta di Brozovic su Dybala, giallo: il croato rischia il rosso perché dopo la decisione calcia il pallone lontano con un gesto plateale. Bonucci si scaglia sul quarto uomo per chiedere l'espulsione, ma Valeri non estrae il secondo giallo.Su lancio Bernardeschi, Vlahovic spalle alla porta subisce il contatto di De Vrij, ma Valeri fa proseguire e il Var non interviene.Corner dalla sinistra di Kostic, Danilo brucia De Vrij e la gira alle spalle di Onana. Doveri, con l'ausilio del Var, annulla: dalle immagini si vede che la palla colpita da Danilo con il piede sinistro tocca la sua mano destra prima di finire in rete. Proteste della Juve, perché la mano destra di Danilo è in quella posizione perché è trattenuta da De Vrij. La trattenuta di De Vrij è precedente al mani e quindi, dicono gli juventini, se il gol è da annullare per il tocco di mano allora deve essere assegnato il rigore ai bianconeri per la trattenuta.Nel parapiglia finale espulsi D'Ambrosio e Paredes.Contropiede Juve con Rabiot che controlla, scambia con Vlahovic e poi offre l'assist a sinistra per Kostic che segna. Quattro minuti di stop per il controllo Var: al momento dello stop di Rabiot a inizio azione c'è un sospetto contatto col braccio sinistro del francese. Le riprese però non offrono un'immagine netta. Un'immagine chiara c'è invece del braccio di Vlahovic poche frazioni di secondi dopo, ma era aderente al corpo, dunque non punibile. Sul proseguimento dell'azione c'è anche un sospetto controllo ancora di Vlahovic col braccio, ma anche qui le immagini non offrono una visione definitiva. La mancanza di un'immagine evidente spinge Chiffi a restare con la decisione sul campo: gol di Kostic convalidato.Succede di tutto dopo il fischio finale. Si accende un parapiglia a metà campo con protagonisti tutti i giocatori in campo e le due panchine. A farne le spese sono Handanovic e Cuadrado, entrambi espulsi da Massa per reciproche strattonate. Nervi completamente saltati dopo il 90'. Nel tunnel verso gli spogliatoi, nuovi scontri accesi tra le due formazioni.Esultanza polemica sotto la curva della Juventus per il belga che zittisce tutto il pubblico di fede bianconera, portandosi un dito davanti alla bocca. Grandi proteste ed accenno di rissa. Lukaku viene quindi ammonito per l'esultanza ed espulso dall'arbitro Massa.Ingenuità di Bremer, che colpisce con la mano in area di rigore dopo una sponda aerea di Dumfries. Check del VAR che, dopo aver valutato la regolarità dello stacco dell'olandese su Kostic, conferma il tiro dal dischetto. Proteste bianconere per il contatto fra Dumfries e Kostic.Duro intervento del neo entrato Romelu Lukaku che va ad abbattere Gatti. Massa vede e ferma il gioco, ammonendo il centravanti belga e comandando un calcio di punizione in favore della Juve, che chiedeva il cartellino rosso.Ancora proteste per un sospetto tocco di mano nell'area bianconera da parte di Fagioli. Per Massa non ci sono gli estremi per il tiro dal dischetto: il replay chiarisce il tocco con la pancia e la mano attaccata al corpo del centrocampista della Juve. Ammonito per le conseguenti proteste Marcelo Brozovic.Primo episodio da moviola degno di nota del match. Corner per i nerazzurri battuto da Dimarco, mischia nell'area di rigore bianconera con gli uomini di Inzaghi che chiedono un fallo di mano. Breve check del VAR con Massa che dà il via libera per continuare. Nessun tocco, la partita continua.