Se i tifosi nerazzurri si sono lamentati per questa decisione - arrivata dopo una riunione del Governo a Roma - anche quelli juventini non possono gioirne. Il popolo interista ha visto (erroneamente) dietro questa scelta la volontà della Juventus, che non voleva giocare la gara scudetto a porte chiuse, senza il sostegno del proprio pubblico.