Aaron Ramsey ha trovato il modo per impegnare il giorno libero in seguito al rinvio di Juve-Inter inizialmente programmata per questa sera. Per il derby d’Italia ci sarà da aspettare, per ora la data ufficiale del recupero è stata fissata al 13 maggio, intanto il centrocampista bianconero gioca a golf. Una foto padre-figlio su Instagram, entrambi di spalle con tutta l’attrezzatura necessaria per passare una giornata in famiglia, dilettandosi al Golf Club Royal Park I Roveri di Torino, fondato dalla famiglia Agnelli nel 1971.