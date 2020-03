Sarri è uno da atti rivoluzionari. O almeno ci piace pensarlo, immaginarlo, relegarlo a questa cosa qui: un Che Guevara del pallone che, moduli sotto al braccio e Marbloro nel taschino della camicia a mezze maniche, sia in prima linea verso un cambiamento radicale del pensiero e del pallone. Ora: sette mesi di Juve ci hanno fatto capire che in realtà Maurizio è sì un ribelle, ma è un ribelle fluido. Nel senso che il suo liquido calcistico arriva comunque, ma alcune superfici ci si impregnano, altre invece lo respingono. Insistere non avrebbe senso; semmai, ne ha avuto cambiare il modo di arrivare al risultato.