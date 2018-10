Juventus e Fiorentina a colloquio. Come si legge su Tuttosport, il ds viola Pantaleo Corvino farà il punto della situazione con Paratici innanzitutto sul futuro di Marko Pjaca che, prestato per un paio di milioni, può essere riscattato pagandone 20. Nel caso in cui ciò avvenga, la Juve valuterebbe se riacquistare il croato investendone 26. In tutto questo si inseriscono le schermaglie su Federico Chiesa, obiettivo bianconero.