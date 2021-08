I tentativi di Jorge Mendes per portare via dalla Juventus Cristiano Ronaldo proseguono e secondo il Corriere dello Sport, l’ultimo il prossimo sarà proprio con il Manchester City, che oggi incontrerà nuovamente per riproporre l’opportunità di acquistare il fuoriclasse portoghese. Mendes dovrà parlare del possibile trasferimento di Joao Cancelo al Bayern Monaco e questa sarà l’occasione per riprovare a stuzzicare la fantasia dello sceicco Mansour.