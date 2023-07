Ci sono due. Quella che negli Stati Uniti, agli ordini di Allegri, si prepara per l'inizio di stagione, nonostante il virus intestinale nello spogliatoio del Barcellona abbia negato ai bianconeri il primo test di lusso. E poi c'è quella rimasta a Torino, fuori dal progetto della Vecchia Signora, per cui Giuntoli e Manna stanno cercando una sistemazione.Lo svizzero di origini congolesi-sudanesi è rientrato dopo il prestito al Chelsea ma è destinato a lasciare nuovamente la Continassa, ma la cessione si è complicata negli ultimi giorni.- Sembrava ormai in dirittura d'arrivo l'affare con il, un'operazione impostata sulla base di un. Una formula congeniale agli Hammers, disposti con questa soluzione ad arrivare anche a toccare iper Zakaria. L'arrivo di Giuntoli ha però cambiato gli equilibri e le condizioni della trattativa, con la Juve che ha provato ad alzare la valutazione e, soprattutto,. Una mossa che ha portato il West Ham a rivedere al ribasso la propria offerta, scendendo ain caso di soluzione a titolo definitivo, arrivando così al braccio di ferro. Ad aumentare il tasso di difficoltà dell'operazione poi il fatto che gli Hammers abbiano alzato l'asticella dopo la cessione a tre cifre dimettendo gli occhi su, che ilpotrebbe cedere con un'offerta da: il tedesco al momento nicchia, ribadendo la ferma volontà di restare in Baviera e fornendo così un indiretto assist alla Juve.- Nel frattempo però Giuntoli e Manna lavorano anche a piste alternative qualora non si dovessero sbloccare i discorsi con il West Ham. Nei giorni scorsi si è reinserito ilper il classe '96 e nelle ultime ore si è tornato a parlare anche di, dove Zakaria ha già giocato con il Borussia Monchengladbach: primi sondaggi di, ma al momento il West Ham resta la prima strada da tenere in considerazione. Si continua a lavorare, Zakaria non rientra nei piani della Juve e anche dalla sua cessione passano le possibilità di arrivare a nuovi rinforzi per Allegri.@Albri_Fede90