Mattia Perin lascerà la Juventus nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Ilbianconero.com non è escluso che l'ex Genoa possa lasciare la Juve in prestito con diritto di riscatto. Il suo costo a bilancio è 10,6 milioni di euro e la Juve cerca una cessione anche in prestito con diritto con costo complessivo intorno ai 15 milioni di euro