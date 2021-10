Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza dopo il ko contro il Verona. Queste le sue parole in merito al possibile ritiro: “Siamo usciti quando ci ha chiamato l’arbitro. Sul ritiro vedremo: domani facciamo allenamento, poi vediamo. Ci sono momenti in cui si fa perché deve servire, per riposare, non tanto per punizione. Domani ci ritroveremo e vedremo il da farsi. I problemi? Bisogna lavorarci e bisogna migliorare. Starà a me capire chi può tirarci fuori da questa situazione, ma tutti devono farlo. Poi che abbiamo avuto delle difficoltà è innegabile, bisogna avere un atteggiamento completamente diverso”.