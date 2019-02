Prima l'incidente in macchina per fortuna senza conseguenze, poi poche ore dopo dritto in Francia al party di Neymar per il suo compleanno. Douglas Costa negli ultimi giorni ha fatto irritare la Juventus come raccontato, la dirigenza si è fatta sentire col brasiliano seppur senza multarlo. Ma la replica di Douglas è arrivata dopo aver ricevuto questo messaggio da una tifosa su Twitter: "

Douglas Costa che è andato al party di Neymar in Francia senza avvisare la Juventus in Italia?". La sua risposta: "Non è andata così!!! Era un giorno libero... così ero libero di fare quello che volevo!".



Botta e risposta, Douglas Costa nega problematiche e assicura di aver agito nel rispetto delle regole essendo nella sua giornata libera. La Juve si è comunque fatta sentire col giocatore, anche visto il periodo di forma non eccellente negli ultimi mesi, con tanto di infortunio muscolare che gli impedirà verosimilmente di esserci contro il Sassuolo.