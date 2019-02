Francesco Guidolin, ex allenatore di Udinese e Swansea, oggi opinionista televisivo, ha parlato della lotta scudetto sulle pagine de Il Corriere dello Sport: "La Juve e il Napoli giocano un campionato a parte, poi vedo un’Inter attrezzata grazie al vantaggio in classifica che ha sulle altre. Con l’Udinese ho perso i preliminari di Champions per due volte consecutive. Il secondo anno non bastarono gli undici gol di Muriel per arrivare quarti. Ma siamo stati ugualmente protagonisti, pur avendo ceduto Sanchez e Inler. Quindi attenzione alla Fiorentina, che ora si gode l’attaccante colombiano".