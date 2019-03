Isco, multa a parte, stavolta rischia d'invalidare una stagione: l'idea di Solari è che non torni più a giocare con il Real, almeno finché il traghettatore siederà sulla panchina madrilena. In realtà, un tentativo di riappacificazione c'è stato: il giocatore ha riconosciuto il suo errore e ha chiesto scusa al resto dalla rosa. Tuttavia, nel suo discorso ha provato a ricucire con la squadra, non esattamente con il tecnico. Che sì, l'ha escluso pure per la gara contro il Valladolid di Ronaldo, scegliendo Cristo e Seone al suo posto. Ai minimi termini, la storia. Con il sole Mourinho all'orizzonte. E la Juve sullo sfondo, alla ricerca di una grossa occasione di mercato.