L'amichevole di Villar Perosa per la Juventus è un po' come il primo giorno di scuola. Squadra A contro squadra B, una gara in famiglia per avvicinarsi all'inizio del campionato. Da Bremer a Di Maria: tanti volti nuovi nella squadra di Allegri che oggi studierà i nuovi arrivi ma non solo. L'allenatore ha lo sguardo proiettato verso il debutto con il Sassuolo - lunedì 15 agosto ore 20.45 - e dalla partita di oggi potrebbero arrivare indicazioni sulla formazione da schierare nella prima giornata.



Sfoglia la gallery per vedere le foto della partita



Segui il Live testuale sul nostro sito



16.08 - Le formazioni ufficiali:

Prima squadra (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. All.: Allegri.

Under 23: (4-3-3): Garofani; Leo, Riccio, Poli, Verduci; Sersanti, Barrenechea, Iocolano; Sekulov, Pecorino, Lipari. All.: Brambilla.

- A un'ora dall'inizio della partita, ecco l'arrivo del pullman della prima squadra: tutti presenti tranne Cuadrado e Aké.- Scarsa affluenza da parte dei tifosi bianconeri, probabilmente dovuta sia ai costi che alla data dell'evento, anticipata rispetto al solito.carsa affluenza costi e data.... anticipata rispetto al solito.- Curiosità: le maglie più vendute alle bancarelle sono quelle di Vlahovic e Pogba, appena dietro Chiesa e Di Maria.

15.42 - In attesa delle formazioni ufficiali, ecco l'arrivo del pullman dei giocatori dell'Under 23

- Non sono moltissimi i tifosi presenti a Villar Perosa per l'amichevole in famiglia della Juventus: alle 17 la prima squadra di Max Allegri sfiderà l'Under 23, in un clima sereno e festoso.