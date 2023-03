L'infortunio è ormai datato 23 febbraio 2022, arrivati ad aprile 2023 ancora non si può valutare con precisione un ritorno in campo nonostante gli sforzi per mettersi al più presto in sesto. Con anche un piccolo intrigo di mercato che lo ha riguardato. Perchécontatti già tra novembre e dicembre, salvo poi aspettare i progressi sperati per un giocatore ancora in fase di riabilitazione. Un'attesa figlia anche della chiusura di questa finestra di mercato, in Brasile il gong suonerà solo la prossima settimana.Kaio Jorge pur avendo appena compiuto 21 anni non essendo cresciuto internamente al club farebbe comunque cumulo secondo le nuove regole. Niente da fare quindi per i nuovi tentativi, se ne riparlerà in estate.di Massimo Brambilla. Un periodo necessario per testarsi, prima di riprogrammare la prossima stagione. Quando Kaio Jorge avrà già prenotato uno degli slot utili per andare in prestito. A