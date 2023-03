Che fine ha fatto Kaio Jorge? Non è ancora pronto, tutto qui. Semplice e spietato, il punto della situazione è questo. A oltre un anno dal gravissimo infortunio, l'attaccante brasiliano della Juve ha bisogno ancora di tempo. Ecco perché si stanno raffreddando gli entusiasmi di club brasiliani che avrebbero voluto portarlo subito in patria, Cruzeiro su tutti: appuntamento semmai rimandato alla prossima finestra di mercato, quella attuale si chiude a inizio aprile. Quando rivederlo in campo? La speranza è che possa entro la fine della stagione effettuare qualche apparizione in Next Gen, poi in estate si riapriranno le porte del mercato.