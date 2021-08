Kaio Jorge è atterrato nuovamente a Torino. Era già arrivato in Italia mercoledì scorso, ma è dovuto tornare in Brasile per alcune questioni burocratiche. Nella notte di ieri è rientrato a Torino e ora potrà finalmente mettersi a disposizione di Allegri. Da domani inizierà allenamenti e partite con la sua nuova maglia bianconera, ma dovrà sottostare al rigido protocollo sanitario, che lo obbliga all'isolamento per 10 giorni dal mondo esterno.



Allegri ha il suo nuovo attaccante, che costerà un totale di 4 milioni alle casse bianconere ed andrà a completare un reparto offensivo formato da Morata, Ronaldo, Dybala, Kulusevski e Chiesa, dando un'alternativa in più, con caratteristiche differenti al vecchio nuovo mister della Juve.