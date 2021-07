Da una parte Manuel Locatelli, dall'altra; sono questi i due obiettivi principali del mercato della Juve. Cherubini e il suo staff sono attivi sul doppio fronte. I contatti con il Sassuolo sono continui e ieri c'è stato un nuovo incontro con la dirigenza neroverde per provare a sbloccare la trattativa; nella notte, invece, il presidente del Santos è uscito allo scoperto svelando che c'è una trattativa in corso con la Juve per Kaio.