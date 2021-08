Sono giorni importanti nell'estate della, che sabato ha vinto il trofeo Berlusconi contro il Monza, mentre dal mercato aspetta novità importanti riguardanti gli acquisti. La società vuole fare il possibile per accontentare, con l'obiettivo di regalargli una rosa per competere su tutti i fronti nella prossima stagione. Desideri conosciuti –– e qualche occasione di mercato da sfruttare, come quella di. Il talento brasiliano ha scelto la Juve, che ha trovato un accordo per il pagamento dell'indennizzo chiesto dalAll'inizio i brasiliani chiedevano circa, ma per un giocatore che avrebbero perso gratis a dicembre alla fine hanno mollato all'offerta bianconera. Beffato così il, che aveva trovato un accordo con il ragazzo ma non con il club proprietario del cartellino.- E chissà chenon possa essere l'unico acquisto in arrivo a Torino in settimana. La volontà della società bianconera è quella di chiudere il prima possibile la telenovela, su cui c'è sempre stato ottimismo dalla loro parte. Dal lato neroverde, invece,ha ribadito che senza la giusta offerta il centrocampista ex-Milan non partirà., mentre ilè rimasto inamovibile sulla sua posizione: volontà di incassaree nessuna contropartita da inserire nell'affare. Nel frattempo, Locatelli è rientrato dalle vacanze e si allena con i neroverdi,, perché la distanza tra i due club c'è ancora, ma con un piccolo sforzo potrebbe presto essere limata.- La società ha individuato nel centrocampo il reparto da rinforzare maggiormente in vista della stagione in arrivo.. Il bosniaco è fuori dai progetti die del, l'avventura in Spagna è stata una delusione e la voglia di tornare a Torino è tanta. Mundo Deportivo – quotidiano molto vicino ai blaugrana – assicura che, il suo agente, avrebbe in programma un incontro con i bianconeri proprio tra lunedì e martedì. Il Barça è pronto a liberarlo praticamente gratis, anche perché c'è l'esigenza di alleggerire il monte ingaggi per poter ufficializzare il rinnovo di, bloccato ancora dal limite salariale presente in Liga. Il ritorno del regista aggiungerebbe un'altra arma al centrocampo di Allegri, garantendo così la competitività richiesta per lottare su tutti i fronti.