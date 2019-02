Grigoris Kastanos, centrocampista della Juventus Under 23, si è raccontato ai microfoni di Tuttosport: "Per fortuna non mi chiamano più il Messi di Cipro, è un soprannome che non mi è mai piaciuto perché nessuno potrà essere come lui".



RONALDO - "Mi ha impressionato di più il dopo partita. Quando siamo rientrati a Torino, tutti siamo andati a casa. Tutti tranne Ronaldo: mentre lasciavo il centro sportivo ho visto Cristiano che entrava in palestra. Aveva segnato il goal decisivo per il pareggio contro l’Atalanta, ma si è andato ad allenare lo stesso. Cristiano fa parte di un altro pianeta: è un marziano".



JUVENTUS - "Io mi sento alla Juve, non in serie C. Questo campionato non mi fa impazzire perché è poco tecnico e c’è molto agonismo. La Juventus mi ha rinnovato il contratto dimostrando di credere in me. Non mi sento un giocatore da C, è una tappa che mi serviva per tornare dove ero a 18 anni: in serie A. Spero ancora di riuscire a diventare protagonista in prima squadra con la Juve. E’ il sogno di tutti noi dell’Under 23 e pure dei ragazzi della Primavera".