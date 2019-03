Juventus-Udinese, in programma venerdì sera, potrebbe rappresentare un'occasione importante per Moise Kean: con la Champions che incombe (martedì 12 c'è in programma il ritorno degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid), Max Allegri potrebbe dare spazio all'attaccante dell'Under 21. In vista di un finale di stagione che potrebbe essere importante anche in chiave futura, per il rinnovo per la Juve o per mettersi in mostra in vista di una eventuale cessione.