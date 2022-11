Moise Kean, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Lazio: "Allegri ha detto che ho perso sei chili? Mi sono messo al lavoro, sono riuscito a raggiungere ottimi risultati".



DIETA - "Mi sono allenato tantissimo durante questi sei mesi, mi sono messo a dieta, non riuscivo a tirare giù chili, poi ho smesso di mangiare un po' di cose ed è andata meglio. Non era facile".



CIOCCOLATA? - "No, mangiavo cose non proprio ideali. Mi sono messo al lavoro e ho capito che questa era la cosa giusta da fare".



I GOL - "Sempre fatti? Sì, assolutamente, questo anche grazie al mister che comunque non ha mai perso la pazienza di stare a spiegarmi le cose, come attaccare lo spazio. Ma anche a fine allenamento mi fermavo lì per capire esattamente i movimenti giusti che dovevo fare".



RUOLO - "Cerco di dare il massimo dove mi mette il mister. Provo a farmi spiegare le cose, anche più di una volta, se sbaglio, per capire i movimenti giusti da fare e dare una mano alla squadra".