In un attacco che ha bisogno di una sfoltita è il pezzo che ha più richieste e che quindi potrebbe agevolare le strategie di mercato della Juventus. Su Moise Kean, in particolare, è entrato in pressing l'Everton stando agli ultimi rumors. Le indiscrezioni provenienti da oltremanica hanno indotto gli analisti Snai a inserire in corsa l'Everton nella scommessa sulla prossima squadra di Kean. Gli inglesi si piazzano subito bene in lavagna, a 2,75, davanti a tutte le altre concorrenti. Sempre in Premier c'è anche l'Arsenal sulle tracce di Kean, dato però a 4,50, mentre in Serie A le prime due piste considerate sono Roma e Fiorentina, entrambe a 12,00.