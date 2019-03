Moise Kean sta vivendo un periodo da urlo. Eccezion fatta per la sconfitta della Juventus in casa del Genoa, il prodigio classe 2000 ha segnato cinque gol nelle ultime quattro partite giocate, di cui due con la maglia della Nazionale. Ieri sera contro l'Empoli è arrivato il terzo sigillo in bianconero, dopo i due contro l'Udinese, con un dato clamoroso al seguito: tre gol nei primi tre tiri tentati, come riportato da Opta.