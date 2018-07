Moise Kean, attaccante della Juve, parla a Tuttosport prima della sfida contro la Francia a Euro 19: "Il gol contro la Norvegia? Una liberazione, non segnavo da troppo tempo e ho festeggiato con un balletto. L'Italia? Sono certo di due cose: mi sento italiano al 100% e questa maglia mi fa battere il cuore. La Serie A? Me l'aspettavo anche più tosta. Sono stati mesi importanti, ho imparato parecchie cose, anche dall'infortunio: ho capito cosa deve superare un professionista. L'incontro con CR7? Farà un certo effetto, ma ci terrei di più a vederlo sul campo, in allenamento, per capire come lavora il numero uno al mondo".