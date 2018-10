Il ragazzo dei record non ne ha ancora abbastanza., primo calciatore nato nel nuovo millennio a segnare un gol in Serie A e ad esordire in Champions League, ha raggiunto un nuovo primato. La maglia stavolta non è quella della, bensì quella azzurra:Lo stupore per i primi lampi nelle giovanili e per l’impatto con il “calcio dei grandi” ha ormai fatto spazio ad una consapevolezza:Mattia Carapelli@mcarapex