Prosegue il cammino dell'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio in vista dell'Europeo casalingo del prossimo anno. Reduci dalla sconfitta contro il Belgio, gli Azzurrini sfidano alle 18.30 i pari età della Tunisia. Il commissario tecnico Di Biagio cerca la prestazione, mettendo alla prova i giovani a disposizione, ma anche la vittoria, visto che nelle ultime 7 gare Audero e compagni hanno vinto solo 2 volte.



L'ultima vittoria risale all'11 settembre, 3-1 contro l'Albania, con le due reti della vittoria realizzate in pieno recupero; l'altra è datata 27 marzo, 1-0 in Serbia con la rete di Luca Vido; poi 2 pareggi e 3 sconfitte. Stasera, per ritrovare slancio e fiducia, serve una vittoria.



AMICHEVOLE



ITALIA UNDER 21-TUNISIA UNDER 21 LIVE ALLE 18.30



Formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Audero; Calabria, Bastoni, Romagna, Pellegrini; Locatelli, Mandragora, Zaniolo; Parigini, Kean, Orsolini. Ct. Gigi Di Biagio



Tunisia (4-4-2): Yeferni, Hnid, Khmiri, rekik, Zemzemi, Ben ;M'Cherek, Fadaa, Meskinim Oueslati, Jaziri, El Mizouni. Ct. Chokri Khatoui