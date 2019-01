Tra le destinazioni scelte dai calciatori dalla Juventus come meta delle loro vacanze ha destato curiosità la scelta dell'attaccante classe 2000 Moise Kean, che si è recato nella città di Amsterdam. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi dell'occasione per parlare con l'Ajax, uno dei club interessati al suo ingaggio alla riapertura del mercato. Questo scenario potrebbe facilitare la trattativa dei bianconeri per arrivare al difensore classe '99 dei Lancieri Matthijs de Ligt.